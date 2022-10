Neu-Ulm

27.10.2022

Ratiopharm verliert auch im Basketball-Eurocup gegen Brescia

Plus Keine Defensive und kaum Rebounds: Ulm verliert auch im Eurocup gegen Brescia und der Glaube daran, dass in dieser Saison noch was geht, er schwindet.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Der Glaube daran, dass Ratiopharm Ulm mit dieser Mannschaft in der Basketball-Bundesliga oder international irgendwann etwas reißen wird, er schwindet zunehmend. Bei der 90:98-Niederlage nach Verlängerung gegen Brescia im Eurocup gab es zwar wie schon öfter in dieser Saison auch durchaus starke Phasen. Aber mit Spielern, die schwach bis gar nicht verteidigen und kaum Rebounds holen, tut man sich in diesem Sport halt schwer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen