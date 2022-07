Schöne Erfolge und für die Neu-Ulmer Fechter und ein stressfreies Turnier

Vier erste Plätze für die Neu-Ulmer Fechterinnen und Fechter beim Donau-Iller-Cup.Das dürfte auch dem künftigen Trainer gefallen haben, der schon unter den Zuschauern war.

Der Donau-Iller-Cup für Degen- und Florettfechter in Neu-Ulm war für die Teilnehmenden und Zuschauenden ein schöner Saisonausklang. Für die Fechterinnen und Fechter aus Neu-Ulm gab es vier Siege und zahlreiche gute Platzierungen. Die Teilnehmerzahl in der Weststadt-Grundschulhalle war diesmal mit rund 50 überschaubar. Turnierdirektor und Cup-Erfinder Richard „Richy“ Oed war trotzdem zufrieden: „Es war nicht so stressig wie in den vergangenen zwei Jahren, als wir coronabedingt überrannt wurden. Schließlich gab es damals ja sonst keine Fechtturniere.“

Beim Degen-Turnier war der elfjährige David Böhme einziger Neu-Ulmer Teilnehmer. Er startete eher aus Spaß, wurde aber gleich Zweiter. In seiner Paradedisziplin Florett gewann er sogar. Dieser Sieg bildete den Auftakt für zahlreiche sehr gute Neu-Ulmer Ergebnisse. So gelang Emelie Fellmann, die unter der Woche das Fechtinternat in Tauberbischofsheim besucht, bei der U15 und der U17 ein Doppelsieg. Zweite wurde ihre Vereinskollegin Alina Ketzer, Dritte Anna-Sophia Popov, die im Sommer von der TG Biberach nach Neu-Ulm wechselt. Die TSV-Fechterin Hannah Trunzer verpasste als Vierte knapp das Podest. Bei der U17 kam nach Fellmann Anna-Sophia Popov vor ihrer Schwester Maria ein – sie ist schon beim TSV Neu-Ulm. Alina Ketzer wurde hier Fünfte.

Bei der weiblichen U20 siegte Favoritin Laura Blessing vor Cora Joha, die in den vergangenen Monaten auch als Honorartrainerin in Neu-Ulm gearbeitet hat. In der Reihenfolge Maria Popov, Marlene Best und Emelie Fellmann waren auch die folgenden Plätze fest in Neu-Ulmer Hand.

In der männlichen U15 scheiterte Joshua Kießling im Finale nur knapp mit 12:15, David Böhme wurde hier Fünfter. In der U17 gewann Kießling im kleinen Finale gegen Vereinskamerad Esad Kaymas. Bei der U20 kam Lukas Ketzer als Zweiter ein. Im Finale verlor er gegen Nils Bosserhoff, der früher in Neu-Ulm gefochten hat, seit zwei Jahren aber im Fechtinternat in Tauberbischofsheim ist und dort auch für den TBB antritt.

Die oft sehr spannenden und spektakulären Gefechte fanden vor den wachsamen Augen des künftigen TSV-Cheftrainers Ferenc Tóth statt. Der Ungar wird seine Arbeit im September aufnehmen und gleich das viertägige Donau-Iller-Trainingslager leiten. Tóth war schon Nationaltrainer der ungarischen Jugendauswahl sowie der Aktiven von Dänemark und Kasachstan.

Jubiläum Der 25. Donau-Iller-Cup wurde bereits terminiert: Die Veranstaltung findet im kommenden Jahr wie immer am letzten Wochenende vor den Sommerferien, also am 22. und 23. Juli statt.