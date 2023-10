Neu-Ulm/Senden

Mehr Chancen für den Eishockey- Nachwuchs

Plus Von der Kooperation zwischen den Devils Ulm/Neu-Ulm und dem EC Senden sollen die jungen und bald auch die ganz jungen Spieler profitieren. Es gibt prominente Vorbilder.

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm und der Bezirksligist EC Senden werden von dieser Saison an kooperieren. Spieler der U20-Mannschaft der Devils sollen beim Nachbarn im Team der Aktiven eingesetzt werden.

VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner sagt zum Hintergrund der Zusammenarbeit: „Es liefen letztes Jahr schon Gespräche aber es hat zeitlich nicht mehr funktioniert. Jetzt hat es geklappt und ich denke, dass beide Seiten davon profitieren werden. Es gibt bei uns Spieler, die nicht sofort den Sprung in die Bayernliga schaffen und denen wollen wir damit eine andere Möglichkeit bieten.“ Der erste Vorsitzende des EC Senden, Sebastian Dockhorn, ergänzt: „Wir haben einen Kader von 25 Mann und die werden nicht jünger. Mit den jungen Leuten werden den Kader auffüllen, unsere erfahrenen Spieler können ihr Wissen an die jungen Leute vermitteln.“ Mit Armin Nußbaumer, Nicklas Dschida und Martin Niemz spielen bereits drei ehemalige Ulmer in Senden. Aktuell sind vier Spieler der „Young Devils“, darunter ein Torhüter, bei den Trainingseinheiten im Illertal dabei.

