Neu-Ulm/Senden

Tatjana Schwarz: Lehrerin an der Mittelschule Senden und Karate-Kämpferin

Plus Die Sendener Lehrerin Tatjana Schwarz hat ein bewegtes Leben zwischen Schwaben und Schweden geführt. Heute ist sie glücklich – und Europameisterin im koreanischen Karate.

Von Pit Meier

Tatjana Schwarz ist sich sicher: „Ohne meinen Sport hätte ich nicht diese Stärke, diesen Mut und dieses Selbstbewusstsein. Ohne meinen Sport wäre mein Leben anders verlaufen.“ Und sie sagt: „Vielleicht würde es mich ohne meinen Sport gar nicht mehr geben.“ Ihr Sport: Tang Soo Do oder auch koreanisches Karate. Tatjana Schwarz hat an drei Weltmeisterschaften in den USA teilgenommen, Anfang des Monats ist die Lehrerin an der Sendener Mittelschule in Neufahrn bei Freising Europameisterin geworden. Ihr Leben: Es hatte einige Dellen, es nahm ein paar Umwege, es hat stattgefunden zwischen Schwaben und Schweden.

Die zierliche Frau spricht sogar von drei Leben: „In meinem ersten Leben in Augsburg hatte ich alles. Einen Ehemann, zwei Kinder, ein Haus, ein Auto, und als Lehrerin war ich Beamtin auf Lebenszeit. Aber ich hatte auch dieses Gefühl: Das ist nicht wirklich mein Leben.“ Im Jahr 2013 trennte sich Tatjana Schwarz von ihrem ersten Mann und zog aus dem gemeinsamen Haus aus. Aber der Druck ließ nicht nach, die Erwartungen blieben, die Vorwürfe der angeheirateten Verwandtschaft nahmen zu. Ihre Erkenntnis: „Ich muss weg, sonst gehe ich ein.“ In Schweden war Tatjana Schwarz bis dahin noch nie gewesen, aber sie hatte bei Turnieren ein paar Teilnehmer aus dem skandinavischen Land kennengelernt und losen Kontakt gehalten. Einmal für eine Weile ganz wo anders leben, das war sowieso ein Jugendtraum von ihr gewesen, rückblickend sagt Tatjana Schwarz: „Ich wollte nicht irgendwann 60 Jahre alt sein und mir sagen müssen: Du hast es nicht zumindest probiert.“

