Neu-Ulm

15.10.2023

SGM Aufheim/Holzschwang hat jede Menge Grund zur Freude

Plus Die SGM Aufheim-Holzschwang bezwingt die zweite Mannschaft von Türkspor ohne größere Mühe mit 3:0 – und bleibt Spitzenreiter TSV Neu-Ulm auf den Fersen.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Der Auswärtserfolg von Türkspor Neu-Ulm II in der Vorwoche beim SV Offenhausen entpuppte sich als Eintagsfliege. Am Sonntagnachmittag unterlag die Mannschaft von Trainer Benni Huber der SGM Aufheim/Holzschwang letztlich auch verdient mit 0:3 und bleibt nach wie vor auf den Abstiegsrängen der Fußball-Bezirksliga. Aufheim hingegen schloss nach Punkten bis auf einen Zähler zum Klassenprimus TSV Neu-Ulm auf.

Türkspor-Coach Benni Huber war nach der Partie sichtlich angeschlagen. Er musste nach dem Abpfiff wieder einmal das alte Leid beklagen. „Wir haben uns mit dem kapitalen Fehler vor dem 0:1 jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal selbst geschlagen. Solche Dinger kriegt man dann auch nicht mehr verteidigt“, analysierte er. Seine Kicker hatten in der 48. Minute nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum die Kugel im Aufbauspiel sofort wieder vertändelt. Tim Rößler stand in bester Mittelstürmermanier goldrichtig und verwerte die erste wirklich dicke Chance der Partie gleich ohne jeden Humor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .