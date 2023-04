Neu-Ulm

10.04.2023

So sieht österliche Freude bei Ratiopharm Ulm aus

Plus Das Basketballspiel zwischen Ulm und Hamburg ist eine einseitige, aber sehr unterhaltsame Angelegenheit mit einem besten Werfer, den kaum jemand auf der Rechnung hatte

Von Pit Meier

Es war einer dieser Nachmittage, an denen es aus der Perspektive von Ratiopharm Ulm und seiner Anhängerschaft praktisch gar nichts zu meckern gab: Der 112:78-Pflichtsieg in der Basketball-Bundesliga gegen die Hamburger Towers fiel mehr als deutlich aus, langweilig wurde es den knapp 4700 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Arena trotzdem nicht, zudem spielte Bruno Caboclo wieder und zwar so, als habe es nie persönliche Gründe für eine kurze Pause gegeben: Auf das Konto des großen Brasilianers gingen 21 Punkte und acht Rebounds. Trotzdem war er am Ostersonntag alles andere als ein Alleinunterhalter.

Gleich sechs der Ulmer Spieler punkteten zweistellig, herausragende Werte in allen statistischen Kategorien lieferte Caboclos kleiner Landsmann Yago dos Santos mit 20 Punkten, acht Korbvorlagen und sechs Rebounds ab. Bester Ulmer Werfer war aber ein Mann, der diesbezüglich bisher in den allermeisten Spielen der Saison gänzlich unverdächtig war: Fedor Zugic stimmte sich mit 25 Punkten auf das Eurocup-Duell mit seinem Heimatverein Podgorica am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) in der Ratiopharm-Arena ein. Ab und zu haut er halt mal richtig einen raus, der junge Montenegriner. Was ihm fehlt, das ist die Beständigkeit und ein Nachweis dafür, dass er so eine Leistung auch in einem schwierigeren Spiel als in dem gegen ersatzgeschwächte Hamburger abliefern kann.

