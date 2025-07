Neu-Ulm Spartans sind in Landsberg kaum zu bremsen

Wer zum Auswärtsspiel der Neu-Ulm Spartans in Landsberg nur drei Minuten zu spät kam, hatte das Beste schon verpasst: Wesley Juszczak trug den Eröffnungskickoff direkt zum Touchdown zurück, Max Walser traf per Extrakick - und schon stand es 7:0 für die American Footballer des TSV Neu-Ulm. Am Ende setzten sie sich im Regionalliga-Duell gegen Landsberg X-Press überraschend deutlich mit 52:6 (14:6, 17:0, 0:0, 21:0) durch und nahmen damit erfolgreich Revanche für die Niederlage im Hinspiel.

