Die Neu-Ulm Spartans machen es gegen Amberg spannend

Die American Footballer des TSV Neu-Ulm haben es im vorletzten Heimspiel der Regionalliga-Saison spannend gemacht. Die erste Halbzeit ging an die Amberg Mad Bulldogs, bevor die Spartans im zweiten Abschnitt auftrumpften und letztlich mit 55:38 (7:8, 22:24, 13:0, 13:6) gewannen.

Schon kurz nach dem Kickoff legten die Gäste vor und führten mit 8:0. Die Neu-Ulmer brauchten einige Spielzüge, um in ihren Rhythmus zu kommen. Nach einem schwierigen Start fand die Spartans-Offensive um Quarterback Hunter Sturgeon immer besser ins Spiel. Mit präzisen Pässen auf Wesley Juszczak, Tobias Spohn und Patrick Schempf sowie starken Läufen von Felix Klein und Luca Stieglbauer kamen die Neu-Ulmer nach einem zwischenzeitlich hohen Rückstand noch vor der Pause bis auf 29:32 heran.

Nach der Halbzeitpause drehen die Neu-Ulm Spartans auf

Nach der Halbzeit drehten die Hausherren dann auf: Ein Lauf von Sturgeon für 25 Yards, dann ein Pass auf Patrick Schempf für weitere 50 Yards – und schon wenige Sekunden nach Wiederanpfiff stand es 36:32. Die Defensive stoppte den nächsten Amberger Angriff, auf der anderen Seite des Spielfelds steuerte Felix Klein einen weiteren Touchdown bei (42:32). Das Spiel bleib umkämpft, die Neu-Ulmer waren aber hellwach. Sie beruhigten die Lage, bewegten den Ball gut. Nach einigem Hin und Her erhöhten sie auf 49:32. Zwar gelang auch den Gästen noch ein Touchdown, den Schlusspunkt setzten aber wieder die TSV-Footballer mit einem gewagten 50-Yard-Pass von Sturgeon in die Endzone auf Juszczak. Der Extrapunkt misslang, am Ende hieß es 55:38.

Zum letzten Heimspiel kommt der designierte Meister aus Augsburg

Nun bleibt den Spartans ein Heimspiel am Samstag, 9. August, gegen die bislang ungeschlagenen Augsburg Centurions. Die Neu-Ulmer können den Liga-Neuling selbst mit einem hohem Heimsieg in der Tabelle nicht mehr überholen. Das Ziel ist aber klar: Sie wollen dem designierten Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga einen tollen Kampf liefern und dessen perfekte Saison verhindern. (AZ)