Neu-Ulm

02.01.2024

Spieler des TTC Neu-Ulm sind mit dabei im Konzert der Tischtennis-Weltelite

Der ehemalige Neu-Ulmer Tomokazu Harimoto fordert in der ersten Runde den aktuellen Neu-Ulmer Dimitrij Ovtcharov. Foto: Willi Baur

Plus Zwei Neu-Ulmer schlagen in Katar beim WTT-Turnier auf. Dimitrij Ovtcharov trifft dabei gleich im Achtelfinale auf einen früheren Mannschaftskameraden.

Von Willi Baur

Knapp zwei Wochen nach ihrem famosen Auftritt für den TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Champions-League sind zwei der drei Topstars des Klubs wieder auf der internationalen Bühne unterwegs, diesmal freilich in erster Linie als Einzelkämpfer. Dimitrij Ovtcharov, der 35-jährige deutsche Olympia-Dritte, hat sich ebenso für das WTT-Turnier der 16 weltbesten Spieler in Doha (Katar) qualifiziert wie sein gleichaltriger nigerianischer Mannschaftskollege Quadri Aruna.

„Ich bin heiß auf das Turnier und bin extra früh angereist“, sagte Ovtcharov, der denn auch für den Trip in das Emirat am Golf seine ohnehin kurze Weihnachtspause weiter reduziert hat. Schließlich geht es bei dem mit insgesamt 340.000 Dollar dotierten Turnier auch um viele Weltranglistenpunkte. Die sind wichtig vor allem im Hinblick auf die Setzliste bei den Olympischen Spielen.

