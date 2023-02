Neu-Ulm

22.02.2023

Sportlich wird es wohl trotzdem reichen für den TTC Neu-Ulm

Plus Den Abstieg aus der Tischtennis-Bundesliga muss der TTC Neu-Ulm auch nach der erneuten Niederlage kaum befürchten – den Rückzug sehr wohl.

Von Willi Baur

Die Zukunft des TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga ist weiter unklar. Vor der 1:3-Niederlage seines Trios beim TSV Bad Königshofen am Dienstagabend kündigte Klubchef Florian Ebner im Gespräch mit unserer Redaktion eine Entscheidung für die nächsten Tage an. „Die muss jetzt auch fallen, weil wir am Freitag die Lizenz für die kommende Saison beantragen müssten“, sagte der 65-jährige Vereinsgründer. „Auch unsere jungen Russen wollen ja wissen, wie es weitergeht.“

