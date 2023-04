Neu-Ulm

27.04.2023

Trainertrio verlängert bei den Devils Ulm/Neu-Ulm

Plus Martin Jainz und Martin Niemz machen im Sommer ihre Scheine. Es gibt noch weitere Personalien.

Beim Eishockey Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm haben Cheftrainer Martin Jainz, Torhütertrainer Martin Niemz und Co-Trainer Manfred Jorde für zwei weitere Jahre zugesagt. In einem auf eine Woche verkürzten Lehrgang werden Jainz und Niemz im Sommer ihre Trainerscheine machen.

In der kommenden Saison dürfen sich die Devils auch wieder auf die Duelle mit dem EHC Königsbrunn freuen. Die Mannschaft des Ulmer Ex-Trainers „Bobby“ Linke wurde zwar Meister, aber auf den Aufstieg verzichtet Königsbrunn wegen der finanziellen Risiken. Sie bleiben also in der Bayernliga, in der dürfen die Devils zuhause das Eröffnungsspiel der neuen Saison austragen. Dieses wird an einem Samstag stattfinden – entweder am 7. oder am 13. Oktober. Die Tendenz in der Liga geht dahin, etwas später in die Saison zu starten und dafür bis in den April zu spielen. Mit dabei sind 16 anstatt wie bisher 15 Mannschaften. Aus der Oberliga kommt der HC Landsberg, auch der EHC Klostersee will eine Klasse tiefer spielen – allerdings fehlt hier noch das Rinverständnis der Verbände. Als Aufsteiger wird der EV Dingolfing neu dabei sein.

