Neu-Ulm

vor 34 Min.

TSV Kettershausen und Türkspor Neu-Ulm müssen weiter kämpfen

Plus Kettershausen und Türkspor brauchen Punkte im Abstiegskampf der Bezirksliga. Am anderen Ende der Tabelle hat es der TSV Neu-Ulm mit einem Angstgegner zu tun.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

„Wir wollten fernab von Gut und Böse bleiben“, erklärt Trainer Peter Passer das Saisonziel seines TSV Neu-Ulm. Bei Ansicht der Tabelle in der Fußball-Bezirksliga könnte man von Tiefstapelei sprechen. Zumindest „fernab von Gut“ sieht ganz anders aus, denn nach zehn Spieltagen steht die neuformierte Neu-Ulmer Mannschaft noch immer ungeschlagen an der Tabellenspitze. Das soll natürlich auch nach dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Jungingen noch so sein.

Passer ist sich bewusst, dass sich seine Mannschaft mittlerweile in der Rolle des Gejagten befindet und damit auch eine veränderte Grundausrichtung der Gegner einhergeht. So sei es auch zu erklären, dass die jüngsten Resultate nicht mehr ganz so souverän anmuten. „Man muss sich nur mal die Tabelle anschauen. Abgesehen von drei oder vier Teams, die wirklich Probleme haben werden, ist die Liga sehr ausgeglichen. Wir wissen, dass wir nicht die Überflieger sind. Da muss man schon auf dem Teppich bleiben“, relativiert er. Mit dem SV Jungingen habe der Klassenprimus jetzt einen „echten Maßstab“ vor der Brust. Passer spricht von einer Art Angstgegner. „Was ich so höre, haben wir in den letzten Jahren nicht viel gegen die gewonnen“, begründet er. Tatsächlich datieren die letzten Neu-Ulmer Siege gegen die Ulmer Vorstädter aus der Saison 2017/18. Der TSV gewann damals die beiden äußerst torreichen Aufeinandertreffen mit 5:3 und 4:3.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen