Neu-Ulm

vor 3 Min.

TSV Neu-Ulm schlägt den TSV Obenhausen

Plus Neu-Ulm hätte gerne höher gewonnen gegen den TSV Obenhausen. Der leistet sich zwar wieder einfache Fehler, aber er bringt den Gegner auch ein bisschen in Verlegenheit.

Von Michael Schuster

Eigentlich wollte der TSV Obenhausen in der Fußball-Bezirksliga Fortschritte machen. Beim 1:3 in Neu-Ulm zeigte sich aber erneut der Rote Faden. Die Mannschaft um Spielertrainer Dominik Zwatschek leistet sich zu viele einfache Fehler und bringt sich so immer wieder um den Lohn für oft passable Auftritte. Zwatschek versuchte, der neuerlichen Nullnummer einen positiven Aspekt abzugewinnen: „Wenigstens sind wir am Ende nicht wieder auseinandergefallen und haben uns nicht hängen lassen.“ Der Neu-Ulmer Kollege Benjamin Huber war trotz des Sieges nicht zufrieden. „Wir müssen am Ende halt deutlicher gewinnen. Wir hatten einige klare Konterchancen“, zürnte der Ex-Profi.

