TTC Neu-Ulm sorgt für eine Europa-Premiere

Zwei Mannschaften des Bundesligisten spielen in zwei internationalen Wettbewerben. In der Königsklasse sind drei Topstars aus den Top-Ten der Weltrangliste dabei.

Der Weltranglisten-Vierte Tomokazu Harimoto aus Japan fehlt noch, aber seine drei nicht minder prominenten Kollegen beim TTC Neu-Ulm treten von Mittwoch an gemeinsam für den Tischtennis-Bundesligisten an die Platte: Der 20-jährige Schwede Truls Moregardh (Weltrangliste 6), der 21-jährige Taiwanese Lin Yun-Ju (7) und der deutsche Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov (10), der am Freitag seinen 34. Geburtstag feierte, gehen im siebenbürgischen Odorheiu Secuiesc hoch favorisiert ins erste Qualifikationsturnier der Champions League.

Im Gegensatz zur Liga, wo sich die TTC-Verantwortlichen in Sachen Saisonziel nach wie vor bedeckt halten, gibt es für den internationalen Auftritt eine klare Ansage: „Unser Wunsch ist natürlich der Titel, Minimalziel ist das Halbfinale“, sagt Klubchef Florian Ebner, der die Saisonpremiere seiner Weltauswahl in Rumänien wie immer vor Ort verfolgen will. Ziemlich entspannt, vermutet er: „Um Platz eins mache ich mir hier keine Sorgen“.

Etwas vorsichtiger ist naturgemäß Trainer Dimitrij Mazunov: „Klar sind wir Favorit auf den Gruppensieg“, so der 51-Jährige: „Aber aufpassen müssen wir schon.“ Der tschechische Traditionsklub Ostrava als Auftaktgegner (Mittwoch 14 Uhr) ist für ihn ein unbeschriebenes Blatt, das Team der Gastgeber (Donnerstag 18 Uhr) ebenfalls. Aber der Trainer weiß: „Sie haben hochtalentierte junge Spieler, die vor eigenem Publikum schon mal heißlaufen können.“

Das Kontrastprogramm dazu folgt am Freitag um 14 Uhr, die Entscheidung über den Sprung in die zweite Runde wohl inklusive: Bei Italiens Vertreter USD Apuania Carrara tummeln sich nämlich neben dem routinierten russischen Nationalspieler Kirill Skachkov, früher für Bremen und Ochsenhausen auch in der Bundesliga unterwegs, zwei weitere ehemalige Liga-Veteranen. „Wie stark sie momentan sind, ist schwer einzuschätzen“, meint der TTC-Coach.

Viel Zeit zum Feiern bleibt ihm auch im Erfolgsfall nicht: Für Samstagvormittag plant Mazunov den Flug von Rumänien nach Zagreb, dann geht es weiter mit dem Mietwagen ins kroatische Varazdin. Dort will sich nämlich seine zweite Mannschaft für die nächste Runde im Europa-Cup qualifizieren. Das „TTC Neu-Ulm Team Europe“, wie die Reserve vom Kontinentalverband geführt wird, trifft um 11.30 Uhr auf Real Club Cajasu Priego (Spanien) und um 19.30 Uhr auf das belgische Trio von TT Vedrinamur. Frankreichs Vertreter Metz hatte vorab zurückgezogen.

Königsklasse also für die Topstars, eine Etage tiefer sollen es die jungen Russen des TTC richten. Mazunovs Prognose: „Die Spanier sind ein unangenehmer Gegner, aber unser Team sollte das packen.“ Unabhängig vom Abschneiden aber: Eine europäische Premiere ist das Neu-Ulmer Unterfangen allemal, zwei Mannschaften eines Vereins in verschiedenen Wettbewerben hat es noch nie gegeben.