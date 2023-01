Neu-Ulm

vor 2 Min.

TTC Neu-Ulm will den Tischtennis-Pott holen

Sie sollen es am Sonntag beim Endrundenturnier um den Pokal wie bereits im Viertelfinale für den TTC Neu-Ulm richten: Dimitrij Ovtcharov, Truls Moregardh und Lin Yun-Ju (von rechts).

Plus Neu-Ulm tritt beim Turnier um den Tischtennis-Pokal mit drei Topleuten an. Insgesamt sind acht Spieleraus den Top-15 der Weltrangliste dabei und das Interesse ist riesengroß: Die Halle ist bereits ausverkauft.

Von Willi Baur

Gelingt dem Bundesligisten TTC Neu-Ulm am Sonntag in der Ratiopharm-Arena der ganz große Coup, bleibt also der deutsche Tischtennis-Pokal nach dem Finale gleich vor Ort? Die Chance besteht, mehr aber auch nicht. „So offen wie noch nie“ sei der Ausgang des Endrundenturniers, meint nicht nur der Düsseldorfer Kapitän Timo Boll. Auch sein Neu-Ulmer Nationalmannschaftskollege Dimitrij Ovtcharov gibt sich bescheiden: „Ich sehe uns nicht als Favorit.“

