Neu-Ulm

06.11.2022

Türkspor Neu-Ulm feiert einen dreckigen Derbysieg

Plus Buch sorgt schnell für klare Verhältnisse, in Blaubeuren schmeißt Trainer Florian Peruzzi hin.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

Mehr als 300 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Samstag im Neu-Ulmer Muthenhölzle das spannende und umkämpfte Derby der württembergischen Fußball-Landesliga zwischen Türkspor Neu-Ulm und der SSG Ulm. Den 1:0-Erfolg seiner Mannschaft bezeichnete Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran später als dreckigen Sieg. Vor der Pause musste er mitansehen, wie die Gäste von der anderen Seite der Donau mehr vom Spiel und ein Chancenplus hatten. Die beste Gelegenheit hatte Felix Timmermann. Dessen Kopfball wurde in höchster Not von Yavuz Tuna auf der eigenen Torlinie geklärt (23.). In der Pause nahm Demirkiran gleich drei seiner Offensivkräfte vom Feld – ein Wechsel, der sich kurzzeitig auswirkte. Der eingewechselte Kadir Nergiz traf nach einer Ecke zum 1:0 (55.), Burak Tastan vergab dann die Riesenchance zum 2:0 (75.). Die SSG Ulm stemmte sich anschließend mit aller Macht aber letztlich vergeblich gegen die Niederlage. Ihr Trainer Bernd Pfisterer sagte hinterher: „Fußball kann grausam sein, Türkspor war nur am Anfang beider Halbzeiten besser.“

