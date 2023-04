Neu-Ulm

18:00 Uhr

Türkspor Neu-Ulm II hat erneut Grund zur Freude

In der vergangenen Saison feierte Türkspor Neu-Ulm II den Aufstieg, inzwischen läuft es auch in der Bezirksliga prima. Foto: Horst Hörger

Plus Nach dem Aufstieg spielt Türkspor Neu-Ulm II auch in der Bezirksliga eine gute Rolle.

Von Michael Schuster

Türkspor Neu-Ulm II ist in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller die einzige bayerische Mannschaft, die sorgenfrei in die restlichen sieben Spiele gehen kann. Am Sonntag ab 15 Uhr bietet sich dem Aufsteiger im Heimspiel gegen Srbija Ulm sogar die Chance, dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer zum ersten Mal ein Bein zu stellen.

Türkspor-Spielertrainer Tolga Ciftci ist angesichts der zwölf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz mit dem bisherigen Saisonverlauf hochzufrieden: „Es ist wie im vergangenen Jahr beim Aufstieg. Auch in dieser Saison hätte niemand daran zu denken gewagt, dass wir auf dem dritten Platz liegen könnten.“ Seine Mannschaft hat die für das lokale Oberhaus notwendigen Lektionen gelernt – zumindest teilweise, wie der pfeilschnelle Linksfuß attestiert: „Wir sind in der Offensive richtig stark und kompensieren damit einige Defizite im Umschaltspiel.“ Tatsächlich weist die Statistik für Türkspor den zweitbesten Sturm der Liga aus. Dem entgegen steht freilich der vogelwilde Wert von 51 Gegentreffern. Nur die Kellerkinder aus Burlafingen, Obenhausen und Neenstetten mussten mehr Einschläge im eigenen Kasten hinnehmen. „Das ist ein Prozess, an dem wir arbeiten. So lange müssen wir halt weiterhin mehr Tore schießen als der Gegner“, sagt Ciftci.

