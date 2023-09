Neu-Ulm

10.09.2023

Türkspor Neu-Ulm und der TSV Buch spielen unentschieden

Plus Nach dem Unentschieden gegen den TSV Buch muss Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran allerdings mit seinem Torhüter reden.

Am Ende waren sie doch alle irgendwie zufrieden. Der TSV Buch hat wie erhofft den ersten Punkt überhaupt aus der Kreisstadt entführt, und die Formkurve von Türkspor Neu-Ulm zeigt nach oben. Beim 1:1 im Derby der württembergischen Fußball-Landesliga gegen Buch war Türkspor-Trainer Ünal Demirkiran vor allem vom Auftritt seiner Mannschaft in Halbzeit zwei angetan. Buchs Abteilungsleiter Steffen Amann freute sich derweil über einen aus seiner Sicht verdienten Zähler.

Viel Gesprächsbedarf dürfte hingegen Demirkiran im Verkauf der Woche mit seinem Torhüter Jonas Gebauer haben. Der wurde von seinem Coach unmittelbar nach dem Bucher Ausgleichstreffer vom Feld genommen. Demirkiran sprach nach dem Spiel von einem kleinen Denkzettel für seinen Schlussmann: „Da ist zuletzt einiges zusammengekommen.“ Gebauer hatte sich schon in den ersten Minuten des Spiels einen Lapsus geleistet, die Gäste aus Buch konnten den jedoch nicht ausnutzen (5.). Ansonsten war das Spiel vor der Pause ziemlich zerfahren, von vielen Ballverlusten und von etlichen Zweikämpfen geprägt. Ein feiner Pass in die Schnittstelle und anschließend ein überlegter Flachschuss ins untere Eck sorgten für die 1:0-Führung von Türkspor. Miguel Malheiro Araujo war der Schütze (15.). Mit der Zeit wurde Buch dann aktiver. Früh anlaufend versuchten die Gäste Fehler zu provozieren. Eine Flanke von Robin Egle auf den zweiten Pfosten wurde dann zum Verhängnis für Gebauer. Timo Leitner beförderte den Ball von dort mit dem Kopf irgendwie an Gebauer vorbei zum Ausgleich in die Maschen (30.). Die glücklichste Figur machte der Neu-Ulmer Keeper dabei in der Tat nicht. Bis zum Seitenwechsel passierte dann nichts Nennenswertes mehr. Nach der Pause hatte Türkspor Neu-Ulm deutlich mehr vom Spiel und ein klares Chancenplus. Trotz etlicher Großchancen gelang den Hausherren jedoch kein Tor mehr, und so teilte man sich – nicht zuletzt auch wegen TSV-Schlussmannes Beni Maier in Hochform – schiedlich und friedlich die Punkte.

