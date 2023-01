Was jetzt noch kommt, das ist für die Devils Ulm/Neu-Ulm ein Bonus

Den Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga haben die Devils in der Tasche. Dass sie jeden der kommenden Gegner schlagen können, das haben sie schon bewiesen.

Am kommenden Freitag beginnt für den VfE Ulm/Neu-Ulm die Aufstiegsrunde zur Eishockey-Oberliga. Die Devils sind mit Amberg, Schongau und Erding in einer Gruppe und ermitteln in Hin- und Rückspiel die Platzierungen. In der anderen Gruppe sind Miesbach, Königsbrunn, Peißenberg und Kempten.

Nach der Gruppenphase wird es richtig ernst, denn dann wird im Modus „best of three“ über Kreuz weitergespielt. Der Erste der Ulmer Gruppe trifft also beispielsweise auf den Vierten der anderen Gruppe, zwei Siege sind zum Weiterkommen nötig. Ab dem Halbfinale wird dann im Modus „best of five“ weitergespielt. Die Devils können ganz locker an die anstehenden Aufgaben heran gehen. Der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern und alles was jetzt noch kommt, ist für sie ein Bonus.

Dabei stehen ihre Chancen gar nicht mal so schlecht. Zuletzt zeigte die Form wieder stark nach oben, gegen alle Teams in der eigenen Gruppe haben die Ulmer in dieser Saison zu Hause schon einmal gewonnen – allerdings jeweils auch auswärts verloren. Die Amberger sind als Tabellenzweiter der Hauptrunde das nominell stärkste Team in der Ulmer Gruppe. Schongau wurde Dritter, die Ulmer landeten auf Platz fünf und Erding auf Rang sieben. In die Aufstiegsrunde werden die Punkte allerdings nicht mitgenommen, es geht für alle Mannschaften wieder bei Null los.

VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner ist optimistisch: „Wir haben bewiesen, dass wir jede Mannschaft schlagen können.“ Auch deswegen will er sich nicht auf einen Favoriten in der Gruppe der Devils festlegen. Sicher ist nur: Schon gegen die körperlich robusten Amberger Lions wird am kommenden Freitag ein Kraftakt nötig sein.

Termine Aufstiegsrunde:

Freitag, 3. Februar (20 Uhr): ERSC Amberg – VfE Ulm/Neu-Ulm.

Sonntag, 5. Februar (18 Uhr): VfE Ulm/Neu-Ulm – TSV Erding.

Freitag, 10. Februar (20 Uhr): VfE Ulm/Neu-Ulm – EA Schongau.

Freitag, 17. Februar (20 Uhr): VfE Ulm/Neu-Ulm – ERSC Amberg.

Sonntag, 19. Februar (18 Uhr): TSV Erding – VfE Ulm/Neu-Ulm.

Freitag, 24. Februar (20 Uhr): EA Schongau – VfE Ulm/Neu-Ulm.