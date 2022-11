Neu-Ulm

24.11.2022

Zusammenbruch von Ratiopharm Ulm nach der Pause

Der Fanblock in der Ratiopharm-Arena war auch schon einmal besser besetzt und die Begeisterung war größer.

Plus Ratiopharm Ulm spielt im Basketball-Eurocup eine fürchterliche zweite Halbzeit. Ein Ausländer fällt aus, einer ist wieder dabei – warum das derzeit aber gar nicht so wichtig ist.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Eine ordentliche erste Halbzeit und eine fürchterliche zweite – das ist natürlich viel zu wenig gegen einen Gegner, der noch wenige Tage zuvor in der spanischen Liga das Derby gegen den großen FC Barcelona gewonnen hat. Letztlich verlor Ratiopharm Ulm dann ja auch im Basketball-Eurocup irgendwie standesgemäß mit 54:68 gegen Juventut Badalona. Nach immerhin schon 13 Pflichtspielen in dieser Saison schwindet trotzdem immer mehr die Zuversicht, dass das Potenzial dieser Ulmer Mannschaft in dieser Zusammensetzung wirklich ausreicht, um auf nationaler und internationaler Ebene irgend etwas zu reißen.

