Zwei Weltstars des TTC Neu-Ulm haben ausgedient

Für den TTC Neu-Ulm sollen es in der Bundesliga wieder drei junge Russen richten.

Mit im Vergleich zur Champions-League wieder einmal komplett neuem Personal reist Dimitrij Mazunov, der Trainer des Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm, am Dienstag höchstwahrscheinlich zum Tabellennachbarn TSV Bad Königshofen. Dies dürfte ein schwieriges Pflaster für seine drei jungen Russen sein, die es von 18 Uhr an in der Kurstadt zwischen Rhön und Thüringer Wald richten sollen.

Ligaalltag also statt internationaler Bühne, die Mazunovs Topstars am Sonntag in Düsseldorf denkbar knapp verlassen mussten. Zwei von ihnen haben damit zumindest für die laufende Saison ausgedient: Der Japaner Tomokazu Harimoto und der Schwede Truls Moregardh. Offen ist dagegen, ob Dimitrij Ovtcharov in dieser Runde noch einmal das Neu-Ulmer Trikot überziehen wird. „In Bad Königshofen zu 99,9 Prozent nicht“, hat Mazunov bereits angekündigt. Ansonsten wäre bei Ovtcharov zunächst ein großer Waschtag fällig. Gut und gerne ein halbes Dutzend Hemden hat der 34-Jährige am Sonntag durchgeschwitzt.

Aber das junge TTC-Trio kann schließlich auch ohne Platten-Prominenz siegen, wie der famose Auftritt gegen Bergneustadt zuletzt bewiesen hat. Aber ganz aus dem Schneider ist der Pokalsieger in der Liga noch lange nicht. Die spielt nämlich weiterhin verrückt. Bad Königshofens Spitzenmann Bastian Steger hat es nach den jüngsten Überraschungen zugeschnitten auf sein Team treffend formuliert: „Wenn wir gut und konstant auftreten, können wir um die Play-offs mitspielen. Aber mit zwei Prozent weniger spielst du gegen den Abstieg.“

TTC Neu-Ulm spielt in Bad Königshofen

Entsprechend erwartet TTC-Trainer Mazunov in der Arena des 6000-Einwohner-Städtchens einen heißen Tanz. „Dort ist es nie einfach“, weiß der 51-Jährige. Aber der jüngste Sieg seiner Mannschaft gegen Bergneustadt sei „gut für die Köpfe“ seiner Jungs gewesen, hat Mazunov beobachtet. Viel werde davon abhängen, ob beim Gegner Kilian Ort antreten kann. Das inzwischen 26-jährige und früher bundesweit gefeierte große Nachwuchstalent wurde häufig von Verletzungen zurückgeworfen, ist gleichwohl mit einer aktuellen 9:5- Bilanz weiter ein wichtiger Faktor. Noch besser wird vom TSV-Team in der Liga-Wertung nur der Oberpfälzer Steger aus der Generation Timo Bolls geführt. 14:8 stehen für den 41-jährigen vielfachen Nationalspieler zu Buche. Aber: Fast gleichauf mit ihm rangiert Neu-Ulms Spitzenspieler Vladimir Sidorenko (13:9), der in guter Form auch am Dienstag zwei Mal punkten könnte.

Keine Überraschung wäre jedenfalls ein neuerlich fälliges Schlussdoppel. Die Vorliebe der Gastgeber dafür ist bekannt. Neun Mal schon gingen Spiele mit Beteiligung des TSV Bad Königshofen in dieser Runde über die volle Länge. Sieben Doppel endeten zu seinen Gunsten, dies in nicht weniger als fünf unterschiedlichen Kombinationen.