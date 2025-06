Viele neue Gesichter und Namen beim Trainingsauftakt der Spatzen

Beim SSV Ulm 1846 Fußball rollt der Ball wieder. Fünf Wochen nach dem letzten Saisonspiel gegen Preußen Münster und dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga hat Trainer Robert Lechleiter seine Profis bei schwülwarmem Wetter zum ersten Mal wieder auf den Rasen gebeten. Dass der Wasserstrahl der Beregnungsanlage das eine oder andere Mal mitten in die Menge spritzte, nahen die Spieler bei diesen Temperaturen als willkommene Abkühlung dankend an.

Schnell haben die vielen Zaungäste am Montagmittag auf dem Trainingsplatz hinter der Gegentribüne des Donaustadions gemerkt: In den kommenden Wochen muss man sich viele neue Namen und Gesichter einprägen, denn der personelle Umbruch bei den Spatzen ist enorm. Etliche Leistungsträger haben den Verein verlassen, kurz vor dem Vorbereitungsauftakt hat der Verein zwei weitere Neuzugänge vermeldet. Von Drittliga-Meister Arminia Bielefeld kommt Stürmer André Becker, er unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2028. Ausgebildet wurde der gebürtige Brasilianer beim SV Sandhausen, beim VfR Mannheim und beim SV Waldhof Mannheim. Anschließend lief er für Astoria Walldorf, den SSV Jahn Regensburg, die Würzburger Kickers, Viktoria Köln und Bielefeld auf. Mit 20 Toren wurde der 28-Jährige in der Saison 2019/2020 Torschützenkönig der Regionalliga Südwest.

Cheftrainer Robert Lechleiter hatte auf dem Rasen alles im Griff. Foto: Stephan Schöttl

Sadin Crnovrnin wechselt von den Young Boys Bern zum SSV Ulm 1846 Fußball. Der 23-jährige Schweizer war seit Januar 2025 an den Zweitligisten FC Wil ausgeliehen. In Ulm unterschrieb der Innenverteidiger ein Arbeitspapier bis 30. Juni 2027. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Er hat bereits auf verschiedenen Ebenen seine Qualität unter Beweis gestellt, mit seiner Physis und seiner Robustheit bringt er vieles von dem mit, was wir erwarten.“ Abgeschlossen ist die Kaderplanung damit aber noch nicht, unter anderem läuft die Suche nach einem dritten Torwart. Thiele meint: „Es ist weiterhin Bewegung auf dem Transfermarkt.“ Zuwachs gab es obendrein im Trainerstab: Mit Tim Gulde wurde die Position des Athletiktrainers intern besetzt. Der 34-Jährige war bisher leitender Physiotherapeut bei den Spatzen.

Eine willkommene Abkühlung bot die Beregnungsanlage auf dem Trainingsplatz hinter dem Donaustadion. Foto: Stephan Schöttl

Dabei waren am Montag auch Niklas Kölle, Niklas Castelle und Julian Kudala, die in der vergangenen Saison an andere Klubs ausgeliehen waren. Oliver Batista Meier ging ebenfalls noch engagiert im Ulmer Shirt zu Werke. Er hat noch einen Vertrag beim SSV bis Ende Juni 2027, steht aber derzeit wohl beim Zweitligisten Preußen Münster hoch im Kurs. Kapitän Johannes Reichert drehte alleine seine Runden, absolvierte individuelles Aufbautraining.

Kapitän Johannes Reichert absolvierte zunächst nur individuelles Aufbautraining. Foto: Stephan Schöttl

Thiele ist mit dem bisherigen Verlauf der Transferperiode zufrieden: „Ich habe schon damit gerechnet, dass wir einen Umbruch in diesem Ausmaß meistern müssen. Das ist uns bislang aber gut gelungen.“ Überwiegend junge Akteure hat der SSV Ulm 1846 Fußball zuletzt verpflichtet, einige von ihnen haben bei Zweitvertretungen von Erst- und Zweitligisten Kapitänsämter innegehabt. „Sie bringen also bereits Führungsqualitäten mit“, sagt Thiele, der davon ausgeht, dass der Absteiger in der 3. Liga eine gute Rolle spielen kann. „Zu den Top-Favoriten zählen wir aber nicht“, meint er weiter.

Erstes Testspiel am Samstag, 28. Juni, gegen den VfR Aalen

Schon am Samstag, 28. Juni, steht für die Spatzen das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. In Dorfmerkingen treffen sie auf den Oberligisten VfR Aalen – und dabei auch auf einen alten Bekannten. Verteidiger Thomas Geyer, einer der Ulmer Aufstiegshelden der vergangenen beiden Jahre, spielt jetzt auf der Ostalb.