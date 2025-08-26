Icon Menü
Niklas Castelle: Rückkehr zu Alemannia Aachen nach Leihe vom SSV Ulm 1846 Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball leiht Niklas Castelle an Alemannia Aachen aus

Niklas Castelle war erst im Sommer von Alemannia Aachen zum SSV Ulm 1846 Fußball zurückgekehrt. Jetzt wird er erneut an den Drittliga-Konkurrenten ausgeliehen.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Niklas Castelle wird vom SSV Ulm 1846 Fußball an Alemannia Aachen ausgeliehen.
    Niklas Castelle wird vom SSV Ulm 1846 Fußball an Alemannia Aachen ausgeliehen. Foto: SSV Ulm 1846 Fußball

    Am vergangenen Samstag stand Niklas Castelle beim Spiel seines SSV Ulm 1846 Fußball gegen den MSV Duisburg nicht mehr im Kader der Spatzen, wenige Tage später vermeldet der Verein den Wechsel des 22-jährigen Offensivspielers zum Drittliga-Konkurrenten Alemannia Aachen. Castelle war bereits von Januar bis Juni dieses Jahres nach Aachen ausgeliehen, jetzt einigten sich beide Vereine auf eine erneute Leihe bis zum 30. Juni 2026. Für den SSV bestritt Castelle bisher sechs Pflichtspiele.

    Er soll mit dem Wechselwunsch auf die Vereinsführung zugekommen sein. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Niklas hat uns gegenüber den Wunsch geäußert, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen. Wir legen in Ulm großen Wert darauf, dass unsere Spieler unseren Weg mit voller Überzeugung mitgehen, deshalb sind wir seinem Anliegen nachgekommen und haben der Leihe nach Aachen zugestimmt.“

    Niklas Kölle hat sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen

    Vorübergehend müssen die Spatzen auf einen weiteren Spieler verzichten: Niklas Kölle war in der Partie in Duisburg gefoult worden und hat sich dabei eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Er fällt nach Vereinsangaben „wenige Wochen“ aus.

