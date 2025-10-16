Niklas Kölle 2.0: Warum er wieder Spaß im Trikot der Spatzen hat

Niklas Kölle ist ein Familienmensch. Die Liebsten um ihn herum, seine Ehefrau und das erst wenige Wochen alte Töchterchen, sind der Anker in seinem Leben. Die vier freien Tage während der Länderspielpause hat er genossen. Den Kopf freibekommen, Sonne tanken, viel Zeit miteinander verbringen. „Das tat gut“, sagt er. Seine Eltern wohnen zwar über 600 Kilometer entfernt, unterstützen ihn aber wo und wann es geht. Mit Bruder Robin, der beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel selbst höherklassig Fußball spielt, telefoniert Kölle fast täglich. „Sie haben mich alle unterstützt und mir Halt gegeben, als es in meiner Karriere nicht gut lief“, erzählt der 25-Jährige. Diese Phase ist noch gar nicht lange her - und sie hat auch mit dem SSV Ulm 1846 Fußball zu tun.

Kölle, ausgebildet in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten VfL Wolfsburg und FSV Mainz 05, war im Juli 2024 vom MSV Duisburg zu den Spatzen gekommen, voller Tatendrang und mit Top-Statistiken. Doch in den Planungen des damaligen Trainers Thomas Wörle spielte er beim SSV keine Rolle, saß Woche für Woche nur noch auf der Tribüne. „Es war mit Abstand die bislang schwierigste Zeit in meiner Laufbahn. Ich hatte zuvor kaum Spiele verpasst und stand plötzlich nicht einmal mehr im Kader. Mir hat auch meine Frau leidgetan, die meine schlechte Laune aushalten musste“, erzählt er. Kölle wurde an den Drittligisten VfL Osnabrück ausgeliehen - und blühte dort wieder richtig auf.

„Wenn das Ego mal ein bisschen gestreichelt wird, tut das natürlich gut.“ Niklas Kölle, Verteidiger beim SSV Ulm 1846 Fußball

Im Sommer 2025 ging die Leihe zu Ende und sein Weg führte zurück nach Ulm. „Dass man nach so einem Halbjahr nicht freudestrahlend zurückkommt, ist ja wohl klar“, sagt er heute rückblickend und spricht auch über Ängste und Sorgen. Doch die hatten ihm die Verantwortlichen der Spatzen schnell genommen. Robert Lechleiter habe ihm in guten Gesprächen eine sportliche Perspektive in einer runderneuerten Mannschaft aufgezeigt. Kölle, der sich nach beruflicher und privater Sicherheit sehnte, verlängerte daraufhin sogar seinen Vertrag in Ulm bis Ende Juni 2027. „Man hat mir dabei eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Als junger Mensch hat man ein Ego. Wenn das mal ein bisschen gestreichelt wird, tut das natürlich gut“, meint der 25-Jährige lachend.

Niklas Kölle setzt beim SSV Ulm 1846 Fußball auch offensiv Akzente

Dabei ist Kölle eigentlich mit reichlich Selbstbewusstsein ausgestattet. Er weiß um seine spielerischen Qualitäten und freut sich in dieser Hinsicht über jede Bestätigung. Dass ihn Ulms neuer Cheftrainer Moritz Glasbrenner vor Kurzem in einem TV-Interview als „besten Linksverteidiger der 3. Liga“ bezeichnet hat, ist freilich Balsam für die Seele. Der Kölle 2.0 fühlt sich bei den Spatzen sichtlich wohl, bereichert das Offensivspiel unter Glasbrenner und hat beim 5:1 gegen Schweinfurt Anfang Oktober sogar zwei Tore beigesteuert. „Ich bin mit Robert Lechleiter auch prima klargekommen, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Im Fußball sind es aber eben oft Kleinigkeiten, die entscheiden. Wir spielen jetzt mutiger und risikobereiter. Das kann, wie gegen Ingolstadt, auch mal nach hinten losgehen. Aber das 1:1 im Testspiel gegen den FC Augsburg war schon eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt er.

Am Sonntag ist Heimspiel gegen Energie Cottbus

Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt Energie Cottbus zum nächsten Pflichtspiel in der 3. Liga ins Donaustadion. Kölle erwartet einen Gegner, der körperbetont und zielstrebig zu Werke geht, obendrein starke Einzelspieler in seinen Reihen hat. Stürmer Tolcay Cigerci zum Beispiel, der schon beim VfL Wolfsburg, Hamburger SV und der SpVgg Greuther Fürth unter Vertrag war und in dieser Saison in bislang zehn Einsätzen bereits sieben Tore selbst erzielt und fünf weitere vorbereitet hat. Auch Moritz Hannemann hat schon drei Mal für Cottbus getroffen. Er ist mit den Spatzen im Sommer 2023 Regionalliga-Meister geworden und hat ein Jahr später den Drittliga-Titel gewonnen. Dann trennten sich die Wege. Kölle sagt: „Da ist schon Qualität da. Aber die haben wir auch. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Sonntag den nächsten Dreier holen.“