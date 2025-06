Ab in die NBA: Ulms Noa Essengue wird von den Chicago Bulls ausgewählt

Als sein Name aufgerufen und Noa Essengue von Commissioner Adam Silver auf die Bühne des Barclays Center in New York gebeten wurde, wurde es laut in den Büroräumen des Orange-Campus in Neu-Ulm. Dort hatten sich am frühen Donnerstagmorgen einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ulmer Basketball-Organisation eingefunden, um gemeinsam die Live-Übertragung der NBA-Drafts zu verfolgen. Jubel und Applaus gab es, als der 18-jährige Franzose Essengue von den legendären Chicago Bulls, bei denen mit Michael Jordan der beste NBA-Spieler aller Zeiten aktiv war, an Position zwölf ausgewählt wurde. Wenig später kam gleich noch einmal Freude auf, denn Ben Saraf (19) war ebenfalls ein Erstrunden-Pick, ging an Position 26 zu den Brooklyn Nets. Ein großer Moment für die beiden Spieler, aber auch für ihren aktuellen Klub Ratiopharm Ulm.

