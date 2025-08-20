Der Ulmer Noah Anger träumt von den Olympischen Spielen

Noah Anger lebt in zwei verschiedenen Welten. Einerseits im schwäbischen Ulm, andererseits Berkeley/Kalifornien. In der Doppelstadt ist er groß geworden, hier lebt seine Familie und für den Ulmer Ruderclub Donau (URCD) feiert er Erfolge. Anger ist 22 Jahre alt und hat kürzlich mit seinen Kameraden vom U23-Deutschland-Achter bei der Weltmeisterschaft im polnischen Posen Bronze geholt. Wie schon 2023, aber nun zum letzten Mal. Denn er entwächst der U23-Klasse, wird künftig als Aktiver starten. In Berkeley, etwas nordöstlich von San Francisco an der Bay gelegen, studiert er seit eineinhalb Jahren an der dortigen sehr renommierten Universität Umweltingenieurswissenschaften – und rudert natürlich im dortigen Uni-Team.

