Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Noah Anger: Ulmer Ruderer mit Traum von Olympia 2028 und erfolgreichem Studium in USA

Lokalsport

Der Ulmer Noah Anger träumt von den Olympischen Spielen

Noah Anger vom Ulmer Ruderclub Donau ist erfolgreich unterwegs. Wie er sein Leben zwischen Schwaben und Kalifornien meistert – und große Ziele stets im Fokus hat.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Noah Anger vom Ulmer Ruderclub Donau hat kürzlich mit seinen Kameraden vom U23-Deutschland-Achter bei der Weltmeisterschaft im polnischen Posen Bronze geholt.
    Noah Anger vom Ulmer Ruderclub Donau hat kürzlich mit seinen Kameraden vom U23-Deutschland-Achter bei der Weltmeisterschaft im polnischen Posen Bronze geholt. Foto: Stefan Kümmritz

    Noah Anger lebt in zwei verschiedenen Welten. Einerseits im schwäbischen Ulm, andererseits Berkeley/Kalifornien. In der Doppelstadt ist er groß geworden, hier lebt seine Familie und für den Ulmer Ruderclub Donau (URCD) feiert er Erfolge. Anger ist 22 Jahre alt und hat kürzlich mit seinen Kameraden vom U23-Deutschland-Achter bei der Weltmeisterschaft im polnischen Posen Bronze geholt. Wie schon 2023, aber nun zum letzten Mal. Denn er entwächst der U23-Klasse, wird künftig als Aktiver starten. In Berkeley, etwas nordöstlich von San Francisco an der Bay gelegen, studiert er seit eineinhalb Jahren an der dortigen sehr renommierten Universität Umweltingenieurswissenschaften – und rudert natürlich im dortigen Uni-Team.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden