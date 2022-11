Obenhausen

vor 18 Min.

Bei der SGM Aufheim/Holzschwang wird wieder Fußball statt Minigolf gespielt

Plus Ungewöhnliche Vorbereitung der SGM Aufheim/Holzschwang auf das Spiel gegen den TSV Obenhausen.

Von Michael Schuster

Der TSV Obenhausen hat am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bezirksliga den Abwärtstrend mit dem 3:1-Sieg gegen den TSV Blaustein gestoppt. Trainer Dominik Zwatschek will am Samstag (14.30 Uhr) mit einem Sieg bei der SGM Aufheim/Holzschwang nachlegen. „Erst dann wäre der Sieg gegen Blaustein richtig viel wert“, sagt er.

