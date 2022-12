Die dritte Niederlage in Folge für den TTC Neu-Ulm

Das Tischtennis-Derby Ochsenhausen gegen Neu-Ulm war aber nur in Zahlen eine klare Sache.

Bremen, Mühlhausen, Ochsenhausen: Mit der dritten Niederlage in Folge hat sich Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm in die kurze Weihnachtspause verabschiedet. „Die wird meinen Spielern gut tun“, befand TTC-Trainer Dimitrij Mazunov nach der nur zahlenmäßig klaren 0:3-Abfuhr im Derby.

Sein Schützling Lev Katsman hatte das Neu-Ulmer Dilemma schon am Montag auf den Punkt gebracht: „Ich kämpfe, aber ich verliere. Das ist das Problem.“ Sein letztes Erfolgserlebnis feierte er Anfang November in Bergneustadt. Seither ging nichts mehr. Auch im Eröffnungseinzel beim bisherigen Tabellennachbarn Ochsenhausen spielte er gegen den routinierten Franzosen Simon Gauzy über drei Sätze hinweg auf Augenhöhe. Nur auf ein paar geschickte Tempovariationen des TTF-Mannes fand der 21-jährige Russe keine passenden Antworten. Das reichte für die achte Saisonniederlage Katsmans im neunten Einzel.

TTC Neu-Ulm verliert gegen Ochsenhausen

„In den ersten beiden Spielen hätten wir mehr holen können“, stellte Mazunov nachvollziehbar fest. Angesprochen fühlen durfte sich auch Maksim Grebnev, der gegen Ochsenhausens zweiten Franzosen Can Akkuzu im möglicherweise vorentscheidenden ersten Durchgang zwei Satzbälle nicht verwerten konnte. Vielleicht kein Zufall: Alle vier extrem knappen Sätze des Abends gingen an die Gastgeber. Gleiches hatte schon die Neu-Ulmer Niederlage am Montag gegen Mühlhausen besiegelt. „Es ist wohl die Unerfahrenheit meiner jungen Spieler“, vermutete der Trainer. „Kritisieren kann ich sie diesmal aber nicht“, machte Mazunov ebenfalls deutlich. Auch seinem ansonsten stärksten Spieler Vladimir Sidorenko wollte er nichts vorwerfen. Dem 21-jährigen Linkshänder gelang gegen Shunsuke Togami nur im dritten Durchgang eine bemerkenswerte Aufholjagd, aber kein Satzgewinn. „Der Japaner war einfach gut, das muss man akzeptieren“, kommentiere der Neu-Ulmer Trainer das eindrucksvolle Heimdebüt des wieselflinken Asiaten. Bis sich Sidorenko auf dessen ungemein aggressives Tempospiel einigermaßen eingestellt hatte, war die Partie entschieden. Das Spiel insgesamt damit auch.

Für Dimitrij Mazunov keine Überraschung: „Ochsenhausen hat in Vollbesetzung gespielt.“ Erstmals seit langer Zeit übrigens wieder in ausverkaufter Halle. Rund 500 Fans feierten nicht nur den neuerlichen Derbysieg. Das Trio der Oberschwaben geht damit als Tabellendritter in die Pause. Neu-Ulm ist auf Rang sechs abgerutscht, punktgleich mit drei weiteren Mannschaften.

TTF Ochsenhausen – TTC Neu-Ulm 3:0. Simon Gauzy – Lev Katsman 3:1 (11:9, 8:11, 11:8, 11:5); Can Akkuzu – Maksim Grebnev 3:1 (13:11, 11:6, 6:11, 11:9); Shunsuke Togami – Vladimir Sidorenko 3:0 (11:7, 11:6, 11:9).