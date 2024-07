Schnell und fehlerfrei: Österreicherin gewinnt S-Springen in Illertissen

Beim dreitägigen Springreitturnier des Reitsportzentrums (RSZ) Illertissen gab es nur eine schwere Prüfung, eine der Klasse S*, aber die hatte es am Sonntagnachmittag bei besten äußeren Bedingungen und fast voll besetzter Tribüne in sich. 29 Paare gingen über den 480 Meter langen, mit zwölf Hindernissen (14 Sprünge) gespickten Parcours und am Ende ließ sich die drittletzte Starterin im Feld, Alessandra Reich vom RC Aischbach Gültstein, auf ihrem Pferd Galadermie als verdiente Siegerin feiern.

