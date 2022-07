Offenhausen

12:00 Uhr

Beim SV Offenhausen wird die Meisterschaft im ganz großen Kreis gefeiert

Lokal Zeitgleich mit der ersten Mannschaft wird auch die zweite Garnitur Meister.Das Prunkstück war bisher schon der Angriff – und der wird weiter verstärkt.

Von Pit Meier

Über lange Zeit war es ein Dreikampf, dann schwächelte der SV Eggingen und somit war am Ende klar, dass für die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Donau nur der SV Offenhausen und der SV Oberelchingen in Frage kommen. Letztlich entschied sich das Titelrennen auf der Ziellinie: Offenhausen gewann in Grimmelfingen mit 4:1 und brachte damit seinen Vorsprung über die Runden, zumal Oberelchingen beim 1:1 in Holzheim zwei Punkte liegen ließ. Besonders schön aus Sicht des SV Offenhausen: Auch die Reserve gewann in einem Offensivspektakel mit 12:4 gegen Grimmelfingen und somit konnte nach dem letzten Spieltag sogar eine Doppel-Meisterschaft gefeiert werden. Der stellvertretende Abteilungsleiter Hans-Georg Maier hat eine starke Vermutung: „Das werde ich in meiner Funktionärskarriere kein zweites Mal erleben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen