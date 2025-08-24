Fußball-Bezirksliga: Offenhausen nutzt jeden Fehler der SGM Senden-Ay

Die Niederlage der SGM Senden-Ay beim SV Offenhausen war mindestens so unnötig wie vermeidbar. Die Gastgeber mussten bei ihrem 3:0 lediglich auf Fehler der Gäste warten und hatten beim dritten Treffer noch Glück, dass der Schiedsrichter eine Abseitsstellung übersah. Dragan Trkulja lobte seine Mannschaft hinterher für ihr geduldiges Auftreten: „Es war ein offenes Spiel, wir sind zufrieden.“

