Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Offenhausen bestraft Fehler der SGM Senden-Ay mit überzeugendem 3:0-Sieg

Lokalsport

Fußball-Bezirksliga: Offenhausen nutzt jeden Fehler der SGM Senden-Ay

Die SGM Senden-Ay hat in Offenhausen die besseren Chancen, die Gastgeber gewinnen aber mit 3:0. So liefen die anderen Spiele in der Bezirksliga Donau-Iller.
Von Jürgen Schuster und Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Des einen Freud, des anderen Leid: Der SV Offenhausen bestrafte gegen die SGM Senden-Ay fast jeden Fehler der Gästemannschaft.
    Des einen Freud, des anderen Leid: Der SV Offenhausen bestrafte gegen die SGM Senden-Ay fast jeden Fehler der Gästemannschaft. Foto: Horst Hörger

    Die Niederlage der SGM Senden-Ay beim SV Offenhausen war mindestens so unnötig wie vermeidbar. Die Gastgeber mussten bei ihrem 3:0 lediglich auf Fehler der Gäste warten und hatten beim dritten Treffer noch Glück, dass der Schiedsrichter eine Abseitsstellung übersah. Dragan Trkulja lobte seine Mannschaft hinterher für ihr geduldiges Auftreten: „Es war ein offenes Spiel, wir sind zufrieden.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden