Jetzt feiert der SV Offenhausen auch eine Etage höher

Plus Der SV Offenhausen hat sich in der Bezirksliga akklimatisiert. Im Derby gegen den TSV Neu-Ulm ist er aber Außenseiter.

Der SV Offenhausen hat sich in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller akklimatisiert. Mit sieben Punkten aus den zurückliegenden drei Partien hat der Aufsteiger mittlerweile Anschluss zum unteren Mittelfeld der Tabelle hergestellt. Am Sonntag (14.30 Uhr) könnte mit einem Heimsieg im Derby gegen den „großen“ TSV Neu-Ulm der Schritt aus dem Keller gelingen. Trainer Alexander Höhne sieht die Positionen aber klar verteilt und gibt sich allergrößte Mühe, die Außenseiterrolle seines Teams zu unterstreichen: „Neu-Ulm gewinnt wahrscheinlich neun von zehn Partien gegen uns. Wir müssen hoffen, dass am Sonntag genau dieses eine Spiel stattfindet, in dem wir eine Chance haben.“

