Jubel des SV Offenhausen verstummt erst spät

Offenhausen kassiert gegen den TSV Obenhausen in der Nachspielzeit den Ausgleich. Der Gästetrainer greift in die taktische Trickkiste und das zeigt Wirkung.

Das Duell zwischen dem SV Offenhausen und dem TSV Obenhausen in der Fußball-Bezirksliga bestätigte die bisherigen Erkenntnisse. Beide Mannschaften unterstrichen beim 2:2 am Samstag, dass sie in dieser Spielzeit wohl lange um den Klassenerhalt bangen müssen.

Offenhausens Trainer Alexander Höhne schimpfte nach dem Schlusspfiff wie ein Rohrspatz, denn seine Mannschaft hatte in der Nachspielzeit den möglichen Sieg hergeschenkt. Dass ein dreifacher Punktgewinn auch verdient gewesen wäre, das bezweifelte aber sogar der Übungsleiter des Aufsteigers: „Über die Spieldistanz geht das natürlich schon in Ordnung. Im Gegenteil, eigentlich müssen wir froh sein.“

Seine Mannschaft begann durchaus ansehnlich. Sie ließ den Gästen wenig Platz zur Entfaltung und nutzte die offensichtlichen Defensivprobleme der Gäste immer wieder, um sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Alleine Chefstratege Swen Schmeer hatte drei glasklare Chancen, nutzte davon allerdings nur eine zur bis dahin verdienten Führung (14.). Nachdem Schmeer seine dritte Möglichkeit vergeben hatte (22.), griff Obenhausens Trainer Manuel Hegen in die taktische Trickkiste, baute auf eine Dreierkette um und beorderte den damit frei gewordenen Dominik Zwatschek in den Angriff. Offenhausen bekam fortan kein Bein mehr auf den Boden und hatte Glück, dass die Gäste lange brauchten, um ihre Unzulänglichkeiten im eigenen Passspiel halbwegs abzustellen. So gab es mit den Chancen von Zwatschek (35., 41.) Tim Hübsch (43.) und Simon Frey (44., 45.) erst spät in der ersten Halbzeit Gefahrenmomente.

Der längst überfällige Ausgleich fiel in der 57. Minute durch Dominik Maisch. Allerdings hatte sich Offenhausen inzwischen besser auf die veränderte Marschroute des Gegners eingestellt und profitierte zudem von den anhaltenden Ungenauigkeiten des TSV Obenhausen. Dessen Ersatzkeeper Thomas Schultheiß hielt seine Mannschaft nach Kontern des Aufsteigers mehrfach im Spiel. Beim Treffer von Felix Grupp (76.) war allerdings auch er machtlos. Obenhausen zeigte jedoch Moral und verdaute den Schock. Mateo Maric gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich. „Das war ein ganz anderer Auftritt meiner Mannschaft, als noch vor einer Woche beim 1:5 gegen Neenstetten“, lobte Trainer Manuel Hegen seinen TSV.