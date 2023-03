Offenhausen/Wiblingen

vor 1 Min.

Türkgücü Ulm gegen SV Offenhausen: Deswegen wurde abgebrochen

Plus So wurden beim SV Offenhausen und bei Türkgücü Ulm die Szenen wahrgenommen,die zum Abbruch geführt haben – und so könnte die Partie gewertet werden.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Die Schilderungen der beiden beteiligten Vereine fallen wie fast immer in solchen Fällen unterschiedlich aus. Nach Darstellung des SV Offenhausen waren es aber durchaus dramatische Szenen, die am Sonntagnachmittag zum Abbruch des Spiels der Fußball-Bezirksliga bei Türkgücü Ulm geführt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen