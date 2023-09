OffenhausenIn

24.09.2023

SV Offenhausen gegen Aufheim/Holzschwang: Das kostet Nerven

Plus Der SV Offenhausen kann mit dem Unentschieden gut leben, aber für die SGM Aufheim/Holzschwang hätte mehr herausspringen müssen.

In der Fußball-Bezirksliga trennten sich der SV Offenhausen und die SGM Aufheim/Holzschwang mit einem 2:2. Während SVO-Trainer Alexander Höhne mit der Punkteteilung ganz gut leben konnte, wirkte Andi Spann auf der Gegenseite angefressen. Ihm war deutlich anzusehen, dass er sich mehr erwartet hatte. „Wir haben uns einer stark dezimierten Mannschaft angepasst und vor allem in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen“, gab mit er mit von den vielen Zwischenrufen heiserer Stimme zu Protokoll. Höhne gestand unterdessen unumwunden ein: „Spielerisch waren die schon besser als wir. Wenn man aber die Anzahl an klaren Chancen sieht, geht das Resultat wohl schon in Ordnung.“

Die Partie war höchst unterhaltsam und für den neutralen Zuschauer überaus interessant. Das lag aber wie so oft an krassen Unzulänglichkeiten der Mannschaften, die für die Übungsleiter an der Seitenlinie natürlich höchst ärgerlich sind. SVO-Trainer Höhne erklärte die Leistung seiner Mannschaft mit den zahlreichen Ausfällen. „Das war ja beinahe eine verstärkte zweite Mannschaft, die wir diesmal auf dem Feld hatten“, sagte er.

