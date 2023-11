Oldenburg

12.11.2023

Bei Ratiopharm Ulm werden manchmal die Rollen vertauscht

Wer ist bei Ratiopharm Ulm eigentlich wofür zuständig? Juan Nunez und Trevion Williams (von links in dunklen Trikots) tauschten auch in Oldenburg gelegentlich die Rollen und verwirren damit jeden Gegner. Foto: nph gmbh/Rojahn

Plus Bei Ratiopharm Ulm kann der Center den Spielaufbau übernehmen und umgekehrt. Das verwirrt im Spitzenspiel der Bundesliga auch den Gegner Oldenburg.

Von Pit Meier

Mannschaften aus Oldenburg und Ulm haben in der Vergangenheit schon mehrere legendäre Basketball-Schlachten geschlagen. Ganz so dramatisch war es am Samstag nicht. Aber es war hochklassig, spannend und für die Ulmer Fans erfreulich, denn ihre Mannschaft verteidigte mit einem 98:94-Sieg nach Verlängerung die Tabellenführung. Symptomatisch für die Ulmer Spielweise in der Frühphase dieser Saison war eine Szene schon im ersten Viertel.

Trevion Williams ist eigentlich für die Arbeit direkt unter den Körben zuständig, aber diesmal kümmerte sich der 2,06 Meter lange Amerikaner um den Spielaufbau. Ganz einfach deswegen, weil er auch das sehr gut kann. Zuckerpass in die Zone zu Juan Nunez, der ansonsten Regie führt im Ulmer Spiel und diesmal aus der Position des Centers abschloss. Komplett vertauschte Rollen also und dadurch für jeden Gegner ganz schwierig zu verteidigen. Die Ulmer Unberechenbarkeit lässt sich auch an der Statistik ablesen: Nunez schnappte sich neun vom Brett abprallende Bälle und war damit bester Rebounder seiner Mannschaft, hinzu kommen zehn Korbvorlagen. Die Zahlen von Williams: zehn Punkte, sechs Rebounds und vier Assists. Das liest sich für seine Verhältnisse eher mittelmäßig und dieser Eindruck ist genau genommen eine Anerkennung für die bisherigen Leistungen von Williams in dieser Saison.

