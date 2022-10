Oldenburg

23.10.2022

Ratiopharm Ulm hat auch nach dem Oldenburg-Spiel Trost nötig

Ob der erfahrene Thomas Klepeisz Rat ihm sagen kann, wie es geht? In Oldenburg blieb der brasilianische Nationalspieler Yago Santos (links) jedenfalls erneut den Nachweis der Bundesliga-Tauglichkeit schuldig.

Plus Es ist fast unmöglich abzusehen, welcher Spieler wann wie gut ist – mit einer Ausnahme.Zudem müssen die Basketballer jetzt um ihren Nationalspieler bangen.

Von Pit Meier

Mit 73:81 in Oldenburg zu verlieren, das ist eigentlich keine Katastrophe. Nicht für eine Mannschaft, die vorher in der Basketball-Bundesliga zum Beispiel gegen Göttingen und Rostock gewonnen hat. Ratiopharm Ulm hat allerdings bisher alles vergeigt. Eine Katastrophe ist das Ergebnis von Oldenburg wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber überaus ärgerlich, weil so vermeidbar.

