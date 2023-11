Tischtennis: TTC Neu-Ulm gönnt dem Gegner keinen Satz

Bei Ovtcharov und Grebnev war es kurz eng, aber letztlich verhängt der TTC im Hinspiel in Tschechien die Höchststrafe. Das Rückspiel am Sonntag in Pfaffenhofen sollte damit Formsache sein.

Souverän und ohne Satzverlust: Mit einem 3:0-Erfolg bei der tschechischen Spitzenmannschaft HB Ostrov Brod ist der TTC Neu-Ulm in die Gruppenphase der Tischtennis-Champions League gestartet. Damit ist der deutsche Pokalsieger auch im Rückspiel am Sonntag (19 Uhr) in Pfaffenhofen klar favorisiert.

Nur der Auftakt war so ganz nach dem Geschmack der rund 1000 Fans in der restlos ausverkauften Halle in der mittelböhmischen Kleinstadt. Pavel Sirucek, ein Hüne an der Platte, führte gegen den Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov im ersten Satz mit 7:2 und 8:3, der Neu-Ulmer Führungsspieler fand keinen Zugriff und zunächst auch kein Rezept. Für ihn war das freilich nicht überraschend. „Sirucek ist ein unangenehmer Gegner, ich kenne ihn ja aus vielen Begegnungen und in denen war es oft knapp“, erinnerte sich Ovtcharov an frühere Vergleiche mit dem langjährigen tschechischen Nationalspieler.

Aber der TTC-Mann blieb im Broder Tollhaus ruhig und konnte den Satz noch drehen. Mit variableren Aufschlägen vor allem und einem Höchstmaß an Konzentration. „Da habe ich dann auch besser gespielt“, befand „Dima“. Die Folgesätze jedenfalls gingen deutlich an den Neu-Ulmer.

Klubchef Florian Ebner maß Ovtcharovs Auftakt-Erfolg zudem eine vorentscheidende Bedeutung für den weiteren Verlauf der Partie bei: „Eine Führung ist bei diesem Spielsystem ein wichtiger Vorteil“, sagte der TTC-Präsident und sprach von einem „überzeugenden Auftritt“. Trainer Dimitrij Mazunov Mazunov war mit dem ersten Auftritt seines Trios nach einer mehr als halbjährigen Pause insgesamt ebenfalls „absolut zufrieden“. Es sei ein guter Start in die neue Saison der Königsklasse gewesen, befand er: „Der Auftritt der Jungs war sehr solide.“ Der von Maksim Grebnev eingeschlossen. Der 21-jährige Russe fuhr gegen den erfahrenen tschechischen Nationalspieler Tomas Tregler mit einem ungefährdeten Dreisatz-Erfolg den Siegpunkt ein. „Auf Maksim kann man voll setzen“, freute sich Ebner über die gelungene Wiederverpflichtung des früheren Bundesliga-Spielers.

Zuvor hatte eine fast schon typische Vorstellung des schwedischen Jungstars Truls Moregardh die Gemüter der Fans in Wallung versetzt. Einmal mehr produzierte der 21-jährige frühere Vizeweltmeister Zauberbälle und leichte Fehler im Wechsel und ließ damit das einheimische Nachwuchstalent David Reitspies zumindest einen Satz lang an eine Siegchance glauben. Dabei hatte der schlaksige Tscheche, offenbar übermotiviert und reichlich nervös, das Match mit zwei krassen Fehlaufschlägen eröffnet.

Moregardh und Ovtcharov sollen auch am Sonntag im Rückspiel für den TTC aufschlagen. Der Einsatz des Taiwansen Lin Yun-Ju ist dagegen wegen einer Verletzung noch fraglich.

HB Ostrov Brod – TTC Neu-Ulm 0:3. Pavel Sirucek – Dimitrij Ovtcharov 0:3 (10:12, 6:11, 5:11); David Reitspies – Truls Moregardh 0:3 (10:12, 6:11, 6:11); Tomas Tregler – Maksim Grebnev 0:3 (7:11, 10:12, 8:11).