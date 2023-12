Panevezys/Ulm

20.12.2023

Juan Nunez wäre besser ruhig geblieben

Plus Juan Nunez ist ein toller Basketballerspieler, aber er diskutiert auch gerne mit den Schiedsrichtern. Im Eurocup wurde diese Debattierfreudigkeit ihm und Ratiopharm Ulm zum Verhängnis.

Von Pit Meier

Juan Nunez ist ein mit überreichlich Talent gesegneter Basketballspieler. Er hat aber auch diese unschöne Neigung, so gut wie alle Schiedsrichter-Entscheidungen zu diskutieren. Jedenfalls dann, wenn diese Entscheidungen nicht zu seinen Gunsten ausfallen. Im Spiel des Eurocups beim litauischen Vertreter Lietkabelis Panevezys wurde diese Debattierfreudigkeit dem 19-jährigen Spanier und seiner Mannschaft zum Verhängnis. Nunez kassierte Mitte des dritten Viertels zwei technische Fouls und flog vom Feld, Ratiopharm Ulm verlor auch deswegen mit 90:94.

Fünfeinhalb Minuten standen in diesem dritten Spielabschnitt noch auf der Uhr, als Nunez den Ball an Paulius Valinskas verlor. Der Spanier hatte ein Foul gesehen und machte das den Schiris gestenreich deutlich. Die reagierten mit dem ersten technischen Foul und der erfahrene Tommy Klepeisz sah das Unheil kommen. Der Ulmer Kapitän versuchte, seinen jungen Mitspieler zu beruhigen – vergeblich. Nunez meckerte und maulte weiter und kassierte folgerichtig das zweite technische Foul. Nach dem Regelwerk war das Spiel für ihn damit beendet. Nunez musste den Innenraum der Halle verlassen und trollte sich unter dem höhnischen Applaus der etwa 2500 Zuschauern und Zuschauerinnen in die Kabine. Beherrschung und Cleverness in solchen Situationen muss der spanische Nationalspieler sicher noch lernen, wenn er in den kommenden Jahren wirklich ein ganz Großer in diesem Sport werden will.

