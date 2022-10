Panevezys/Ulm

20.10.2022

Ratiopharm Ulm liefert Stoff für Schwarzseher und Optimisten

Plus Aber am Ende verliert Ulm auch aus Eurocup-Spiel in Litauen.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Anhänger der Sichtweise vom halb vollen Glas dürfen sich bestätigt fühlen: Die Mannschaft von Ratiopharm Ulm kann besser Basketball spielen, als sie das über weite Strecken der bisherigen Saison gezeigt hat. Den Beweis haben die Spieler im Eurocup trotz der 76:80-Niederlage im litauischen Panevezys erbracht. Die Schwarzseher wurden trotzdem gleichermaßen bestärkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen