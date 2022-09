Die Jungspunde richten es in der Bundesliga für den TTC Neu-Ulm

Die Siege von Moregardh waren erwartet worden, der Erfolg von Sidorenko nicht.

Zwei 20-Jährige sicherten dem Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm den zweiten Saisonsieg: Der schwedische Topstar Truls Moregardh gewann beim 3:1 gegen den TTC Zugbrücke Grenzau beide Einzel, den dritten Punkt steuerte der junge Russe Vladimir Sidorenko bei. Er entzauberte Grenzaus in der Liga bislang ungeschlagenen taiwanesischen Spitzenmann Yi-Hsin Feng.

Etwas zerknirscht verließ Manfred Gstettner, vor 70 Jahren Gründer und heute Ehrenpräsident des Traditionsvereins aus dem Westerwald, nach dem Match seinen Tribünenplatz in der Pfaffenhofener Sporthalle. Genervt hatte ihn und seine Frau zuvor freilich nur die „chaotische“ Anreise mit der Bahn, mit seiner Mannschaft wollte er nicht hadern. „Das war sehr schwer für uns. Wir haben wirklich gut gekämpft, aber am Ende war Neu-Ulm schlichtweg einen Tick besser“, räumte auch Grenzaus Kapitän Patrick Baum ein. Kleiner Trost: Der 35-jährige frühere Nationalspieler, vor sechs Jahren deutscher Einzelmeister, holte in einer hart umkämpften Partie gegen Neu-Ulms jungen Russen Maksim Grebnev den Ehrenpunkt für die Gäste.

Mehr indes war nicht drin für ihn und seine Kollegen. Womöglich auch, weil sich der erfahrene Trainerfuchs Slobodan Grujic bei der Aufstellung etwas verzockt hat. Dass er für den hochtalentierten polnischen Nachwuchsmann Maciej Kubik mit dem englischen Nationalspieler Sam Walker einen zweiten Routinier aufgeboten hat, ging ebenso schief wie die Nominierung des Taiwanesen Feng als Nummer drei. Der sollte damit einem wohl chancenlosen Vergleich mit Moregardh aus dem Weg gehen und gegen Sidorenko einen vermeintlich sicheren Punkt einfahren.

Weit gefehlt: Der russische Linkshänder spielte bei seinem Saisondebüt in der Liga famos auf, vermied weitgehend leichte Fehler und blieb vor allem in engen Satzphasen nervenstark. „Er war ja der Favorit, ich hatte keinen Druck“, erklärte sich „Wowa“ Sidorenko seine Leistung. Und ja, auch seine Europacup-Premiere am Samstag in Varazdin sei vorteilhaft gewesen: „Das war eine gute Vorbereitung und hat mir viel Selbstvertrauen gegeben.“ Von Sidorenkos eindrucksvoller Vorstellung angetan zeigte sich auch Teamkollege Moregardh: „Er hat phantastisch gespielt, Respekt!“ Seine beiden eigenen Erfolge wollte er nicht überbewerten. „Gegen Sam war es das erwartet schwere Spiel“, befand der Schwede, der gegen den Engländer erst gegen Ende des knapp verlorenen ersten Satzes das Match einigermaßen diktieren konnte. Dann aber richtig und gegen Baum war der Weltranglisten-Sechste nicht mehr zu halten. „Das war sehr souverän“, konstatierte Trainer Dimitrij Mazunov (pth)

TTC Neu-Ulm – TTC Zugbrücke Grenzau 3:1. Truls Moregardh – Samuel Walker 3:1 (12:14, 11:7, 11:8, 11:7); Maksim Grebnev – Patrick Baum 1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 10:12); Vladimir Sidorenko – Yi-Hsin Feng 3:0 (11:7, 11:9, 16:14); Moregardh – Baum 3:0 (11:8, 11:6, 11:5).