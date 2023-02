Ein Super-Tag des TTC Neu-Ulm und eine faire Geste

Der TTC Neu-Ulm verschafft sich Luft im Abstiegskampf der Tischtennis-Bundesliga

Mit einem überraschend klaren 3:1-Erfolg über Schwalbe Bergneustadt hat sich der TTC Neu-Ulm am Sonntag in der Tischtennis-Bundesliga nicht nur etwas Luft zur Abstiegszone verschafft. „Noch wichtiger ist für mich fast, dass sich meine Jungs endlich mal wieder für ihre Leistungen belohnt haben“, befand Trainer Dimitrij Mazunov.

Dabei konnte der Traditionsklub aus dem Bergischen Land wie schon beim Neu-Ulmer Überraschungscoup Anfang November erneut in Bestbesetzung antreten. „Ausgeruht waren wir auch, am Turnier in Amman lag es nicht“, bestätigte Bergneustadts Nationalspieler Benedikt Duda, der gemeinsam mit seinem Teamkollegen Omar Assar erst am Samstag aus der jordanischen Hauptstadt zurückgekehrt war. Auch die gegenüber dem Hinspiel veränderte Aufstellung sei nicht entscheidend gewesen, meinte der 28-jährige deutsche Einzelmeister von 2020. Aber was dann? „Neu-Ulm hatte einfach einen Super-Tag“, lautete die einfache Erklärung des etwas enttäuschten Führungsspielers.

Zu spüren bekam das vor allem der junge Franzose Romain Ruiz. Der impulsive 24-Jährige lieferte sich zwar mit Maksim Grebnev und später mit Vladimir Sidorenko eine Vielzahl hochklassiger Ballwechsel, produzierte aber einige vermeidbare Eigenfehler zu viel. Bemerkenswert indes: Bei Sidorenkos 11:10-Führung im ersten Satz korrigierte der Franzose eine Fehlentscheidung der Schiedsrichterin zu seinen Ungunsten. Fairness hat also im Tischtennis nach wie vor einen hohen Stellenwert.

TTC Neu-Ulm gewinnt gegen Bergneustadt

Den sportlich wohl wertvollsten Sieg hatte zuvor Sidorenkos Landsmann und Teamkollege Lev Katsman gefeiert. Ob im wirkungsvollen Kurz-Kurz-Spiel oder bei spektakulären langen Ballwechseln: Katsman leistete sich gegen den favorisierten Weltklassemann Omar Assar aus Ägypten kaum leichte Fehler, er traf zudem fast keine falschen Entscheidungen, setzte den mehrfachen Afrika-Meister pausenlos unter Druck und gewann schließlich verdient ohne Satzverlust.

Die Stimmung auf der Tribüne in der Sporthalle Pfaffenhofen konnte nicht einmal ein völlig verkorkster Auftakt trüben: Den ersten Satz im Auftakteinzel verlor Sidorenko gegen „Bene“ Duda mit sage und schreibe 0:11.

TTC Neu-Ulm – TTC Schwalbe Bergneustadt 3:1. Vladimir Sidorenko – Benedikt Duda 1:3 (0:11, 6:11, 11:8, 9:11); Maksim Grebnev – Romain Ruiz 3:0 (11:9, 11:9, 11:5); Lev Katsman – Omar Assar 3:0 (11:8, 11:6, 11:8); Vladimir Sidorenko – Romain Ruiz 3:1 (12:10, 11:6, 7:11, 11:6).