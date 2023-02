Pfaffenhofen

16.02.2023

TTC Neu-Ulm macht es in der Champions-League gegen Düsseldorf spannend

Plus Erst nach beinahe drei Stunden und zwei Tiebreaks steht der knappe Neu-Ulmer Sieg gegen Düsseldorfim ersten Halbfinale der Champions-League fest. Die große Frage lautet jetzt: Reicht das für das Rückspiel?

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Nach knapp drei Stunden Spielzeit gab es in der Hermann-Köhl-Sporthalle kein Halten mehr: Mit einem Viersatz-Sieg gegen seinen Düsseldorfer Nationalmannschaftskollegen Dang Qiu holte Neu-Ulms deutscher Spitzenmann Dimitrij Ovtcharov im Halbfinal-Hinspiel der Tischtennis-Champions-League den wichtigen dritten Punkt zum 3:2-Erfolg des gastgebenden TTC. Aber in den grenzenlosen Jubel auf den mit 340 Fans voll besetzten Tribünen in Pfaffenhofen mischten sich auch leise Zweifel: Wird das für das Rückspiel am Sonntag reichen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .