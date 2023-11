Pfaffenhofen

20.11.2023

TTC Neu-Ulm wahrt die letzte Chance auf einen Titel

Plus Erneut ein klarer Sieg in der Tischtennis-Champions-League gegen den tschechischen Vertreter. Künftig darf der TTC an diesem Wettbewerb nicht mehr teilnehmen.

Von Willi Baur

Es war keine Gala-Vorstellung, aber ein solider Auftritt: Der TTC Neu-Ulm hat am Sonntag in Pfaffenhofen auch das Rückspiel in der Tischtennis-Champions League gegen Tschechiens Vertreter HB Ostrov Brod klar mit 3:0 für sich entschieden. Deutlich anspruchsvoller wird wohl am Mittwoch (17 Uhr) die Partie beim mehrfachen polnischen Meister Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Halbzeit also in der Gruppenphase und bis dato hat das TTC-Trio sein Soll erfüllt. „Wir wollen nach Saarbrücken“, hatte Klubchef Florian Ebner schon vorher das Ziel formuliert. Dort treffen sich am Ostersonntag und -montag des kommenden Jahres die vier Gruppensieger bei der Endrunde der Königsklasse. Für den amtierenden deutschen Pokalsieger dürfte es die letzte Titelchance in seiner kurzen Vereinsgeschichte werden. Denn nach den Regularien des europäischen Verbandes qualifiziert sich der Sieger zwar automatisch für den Wettbewerb im Folgejahr, aber der Deutsche Tischtennis-Bund hat bei seiner Tagung am Sonntag in Frankfurt einer neuerlichen Teilnahme des TTC einen Riegel vorgeschoben: Er will nur noch Mannschaften melden, die auch in einer der Bundesligen spielen.

