Pfeil-Schützen aus Vöhringen träumen von der Meisterschaft

Sie kann endlich wieder für Pfeil Vöhringen in der Bundesliga an die Stände gehen. Die indische Weltklasse-Schützin Elavenil Valarivan wurde in der vergangenen Saison schmerzlich vermisst. Foto: Stefan Kümmritz

Plus Elavenil Valarivan konnte in der vergangenen Saison nie für Vöhringen schießen. Jetzt ist die Inderin schon beim Bundesliga-Auftakt dabei.

Von Stefan Kümmritz

Im Bundesliga-Finale der vergangenen Saison sind die Luftgewehrschützinnen und -schützen des SV Pfeil Vöhringen noch im Viertelfinale mit 2:3 an Hubertus Elsen gescheitert und belegten schließlich Rang drei. Jetzt will das Team von Trainer Sven Martini und Managerin Silke Bader bei der Titelvergabe wieder ein Wörtchen mitreden. Meister zu werden ist angesichts der starken Konkurrenz nicht einfach, für das Vöhringer Team aber auch nicht unmöglich. „Können und ein bisschen Dusel gehören einfach dazu“, sagt Silke Bader. Auf jeden Fall soll die Finalrunde erreicht werden, die wie im Vorjahr nach der normalen Bundesligarunde in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ausgetragen wird. Beim Saisonauftakt am kommenden Wochenende trifft Vöhringen in Fürth auf Gastgeber SSG Dynamit und den SV Niederlauterbach.

Das Pfeil-Team hat eine gute Vorbereitung hinter sich. Bei Testwettkämpfen wurden von den einzelnen Schützinnen und Schützen sehr hohe Ringzahlen erzielt, die darauf schließen lassen, dass sie alle in bester Form sind. Wichtig für das Team ist, dass die indische Weltklasseschützin Elavenil Valarivan, die in der vergangenen Saison wegen Visaproblemen komplett passen musste, nun gleich beim Saisonauftakt für Vöhringen an die Stände geht. Allerdings muss Trainer Martini auf Stammschützin Hannah Steffen verzichten, die erst mit einer Krankheit zu kämpfen hatte und nun ihre verschobene USA-Reise nachholt. Auch Alisa Zirfaß kann nicht eingesetzt werden, weil die Polizistin am Wochenende Dienst hat.

