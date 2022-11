Pfuhl

Der Weltmeister will auch beim TSV Pfuhl für große Emotionen sorgen

So schrie Adem Asil in Liverpool seine Freude über den WM-Titel an den Ringen heraus. Aber alleine wird es der Türke natürlich für Pfuhl gegen die favorisierte Mannschaft aus Cottbus nicht richten können.

Plus Die Bundesligasaison der Turner geht weiter, mit Adem Asil ist ein Weltmeister dabei. Vielleicht kann er ja mit dafür sorgen, dass ein Traum weiterlebt.

Nach einer Pause von mehr als fünf Monaten werden am Samstag die Wettkämpfe in der Bundesliga der Turner fortgesetzt. Der TSV Pfuhl hatte seinen bislang letzten Auftritt am 4. Juni beim souveränen Spitzenreiter TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau und unterlag dabei mit 20:52. Trotzdem halten sich die Pfuhler als aktueller Tabellenfünfter sehr ordentlich und sollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Doch am Samstag um 18 Uhr haben sie in ihrer Sporthalle den Tabellenzweiten SC Cottbus zu Gast, der sich seinerseits bisher nur einmal geschlagen geben musste, und zwar mit 27:40 ebenfalls gegen Gmünd-Wetzgau. Auf die Pfuhler wartet also eine schwer zu lösende Aufgabe, auch wenn sie mit Adem Asil den frischgebackenen Weltmeister an den Ringen in ihren Reihen haben.

