Pfuhl

vor 51 Min.

Die Arbeit beim TSV Pfuhl hat ihn auf den Geschmack gebracht

Plus Für Tim Bass geht das Freiwillige Soziale Jahr beim TSV Pfuhl zu Ende. Was seine Aufgaben waren, was er erlebt hat und wie die ganze Sache läuft.

Von Marietta Arellano und Pit Meier

Tim Bass hat seine Entscheidung nie bereut. „Ich habe enorm viel gelernt. Vorher wusste ich gar nicht, wie es ist, sich mit Kindern zu beschäftigen. Aber ich habe schnell gemerkt, wie viel Spaß mir der Umgang mit ihnen macht“, sagt der 18-Jährige, der noch bis zum Beginn der Sommerferien ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV Pfuhl absolviert.

Nach seinem Realschulabschluss entschied sich Tim Bass dafür, ein Orientierungsjahr einzulegen und erste Berufserfahrungen zu sammeln. Das tut er jetzt beim TSV Pfuhl, wo er noch ein paar Tage lang Kinder im Grundschulalter betreut und trainiert. Neben seiner Arbeit im Verein ist Bass außerdem an der Grundschule tätig, sowohl im Sport- als auch im regulären Unterricht. In den vergangenen Monaten hat er beispielsweise ukrainische Flüchtlinge individuell gefördert, damit die den Lehrinhalten in der Klasse trotz der Sprachbarrieren gut folgen können. „Ich würde es immer wieder genauso machen und mich für den Freiwilligendienst im Sport entscheiden“, versichert Tim Bass. Bereits vor seinem FSJ war er sportbegeistert und hat Fußball gespielt. Nach den Sommerferien wird er sich nun auf berufliche Praktika konzentrieren und danach eine Ausbildung anfangen. Das darf gerne im sozialen Bereich sein, am liebsten etwas mit Sport und mit Kindern. Jetzt genießt der 18-Jährige noch die verbleibende Zeit im Verein und er kann mit Stolz auf das zurückblicken, was er dort geleistet hat. Noch heute schwärmen seine Schützlinge beispielsweise vom Ferienprogramm an Pfingsten, das er mit ein paar Helfern für insgesamt 40 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren auf die Beine gestellt hat. Ganz viel (Fußball-) Spielen hat natürlich dazugehört.

