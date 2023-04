Pfuhl

Die Stimmung ist bestens bei den Turnern des TSV Pfuhl

Plus Zunächst geht es für die Pfuhler Turner in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Ein Welt- und Europameister in der Mannschaft macht Hoffnung auf ein bisschen mehr.

Ein Selbstläufer wird der erste Bundesliga-Wettkampf der Kunstturner des TSV Pfuhl in dieser Saison am Sonntag um 15 Uhr gegen Aufsteiger Eintracht Frankfurt wahrscheinlich nicht, auch wenn der Gegner zum Auftakt mit 5:75 mächtig Prügel bezogen hat – allerdings gegen den haushohen Meisterschaftsfavoriten KTV Straubenhardt. Deswegen messen die Pfuhler diesem Ergebnis nicht allzu viel Gewicht bei, Trainer Rolandas Zaksauskas sagt aber: „Wir sind gegen Frankfurt favorisiert und wollen auf jeden Fall gewinnen.“ Ein Sieg wäre der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt, der in der vergangenen Saison sicher gelang und nun erneut angepeilt wird.

Es darf diesmal nach dem Geschmack von Zaksauskas gerne noch ein bisschen mehr sein: „Letztes Mal waren wir Sechster, Rang fünf wäre prima.“ Dazu wären Erfolge über Frankfurt, Singen und einen weiteren Konkurrenten nötig. Unmöglich ist das sicher nicht, zumal sich der TSV Pfuhl auf den Ausländerpositionen verstärkt hat, und zwar mit dem türkischen Nationalturner Ferhat Arican und mit dem belgischen Nationalmannschaftsmitglied Victor Martinez. Da an jedem Gerät nur ein Ausländer eingesetzt werden darf, kommt es aber wie immer auch auf die einheimischen Pfuhler Turner um Mannschaftsführer Timo Rister und Alexander Kunz aus dem erweiterten Nationalkader an.

