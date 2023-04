Die Turner des TSV Pfuhl mit breiter Brust

Turner des TSV Pfuhl tun den ersten Schritt hin zu einer erfolgreichen Bundesliga-Saison.

Den ersten Schritt hin zu einer erfolgreichen Bundesliga-Saison haben die Turner des TSV Pfuhl mit ihrem 42:32-Sieg (10:2 Gerätepunkte) gegen Eintracht Frankfurt getan. Wenn sie am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) beim alten Rivalen StTV Singen nachlegen, dann sollte der Abstieg schon nach den ersten beiden Wettkämpfen kein Thema mehr sein.

TSV Pfuhl mit Sieg gegen Frankfurt

Da die Frankfurter bei der Anreise in einen Stau gerieten, begann der Wettkampf mit 20 Minuten Verspätung. Das irritierte die Gastgeber nicht. Die Pfuhler sicherten sich dank der Siege von Adem Asil gegen Niklas Neuhäusel (vier Punkte) und Alexander Kunz gegen Daniel Wörz (drei) gleich die Wertung am Boden mit 7:5. Am Seitpferd, normalerweise für sie ein Zittergerät, legten sie mit 5:3 nach, weil Linus Mikschl zwei Punkte gegen Marcel Graf und Kunz drei gegen den Briten Pavel Karnejenko holte. Hier musste sich Mehrkampf-Europameister Adem Asil überraschend mit einem Unentschieden gegen Daniel Wörz begnügen. Auch an den Ringen dominierten die Pfuhler. Asil ließ Niklas Neuhäusel keine Chance und sicherte vier Zähler für sein Team. Während Linus Mikschl und Julian Hechelmann ihre Duelle verloren, holten Asil fünf und Kunz vier Punkte. Am Ende gewann Pfuhl das Gerät mit 9:7 und lag bei Halbzeit mit 21:15 vorne. Nach der Pause wurde es beim Sprung, eigentlich eine Stärke der Einheimischen, eng. Der Frankfurter Lasse Kleinstück trumpfte gegen Leo Meier mit vier gewonnenen Punkten auf und der Italiener Niccolò Vannucchi sicherte der Eintracht gegen Florian Reindl drei Zähler. Doch Asil kam mit einem weltmeisterlichen Sprung mit Überschlag und doppeltem Salto vorwärts zu einer Fünfpunkte-Wertung, die gleichzeitig die Tageshöchstwertung mit 15,10 war, Alexander Kunz glänzte mit seinem Erfolg über Marcel Graf und erhöhte das Pfuhler Konto um drei Punkte. Das nächste schwierige Gerät nach dem Pferd ist für den TSV normalerweise der Barren. Doch an dem hatten die Schützlinge von Trainer Rolandas Zaksauskas überraschend wenig Probleme, auch wenn Timo Rister etwas unglücklich gegen Daniel Wörz verlor und Alexander Kunz mit einem Unentschieden vorliebnehmen musste. Hier kam der Litauer Robert Tvorogal anstelle von Adem Asil zum Einsatz und er rechtfertigte seine Nominierung mit drei Punkten. Leo Meier war noch etwas erfolgreicher, er turnte sogar ganz sauber zu vier Zählern, womit Pfuhl das Gerät sicher mit 7:3 für sich entschied.

Als Tvorogal am Reck mit einer Glanzleistung aufwartete und Moritz Müller keine Chance ließ, war die Entscheidung im gesamten Wettkampf gefallen. Pfuhl war nicht mehr einzuholen.