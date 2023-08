Die Turner des TSV Pfuhl sind kein verschworener Haufen mehr

Plus Bei den Turnern des TSV Pfuhl wird im Zwist zwischen Vorstand und Abteilungsleitung sowie dem Förderverein der Ton rauer – und der Rückzug aus der Bundesliga wahrscheinlicher.

Der Ton wird rauer und gereizter, das Tischtuch zwischen dem Pfuhler Turnförderverein (FöV) und dem TSV Pfuhl selbst nebst der Abteilungsleitung ist offensichtlich zerschnitten. Das Kapitel Bundesliga dürfte deswegen demnächst beendet sein. Der Verein kann die Bundesliga finanziell nicht stemmen und der Förderverein, der das früher getan hat und glaubt, es mit Unterstützung von Sponsoren wieder zu schaffen, stößt mit seinem Angebot beim TSV-Vorstand um den Vorsitzenden Jürgen Mohn und der Abteilungsleitung um Michael Wolfgang auf taube Ohren.

Dazu kommt, so sagt Jochen Scheuerer, der Vorsitzende des Fördervereins, dass mehrere Bundesligaturner im Falle eines Abschieds von Nationalturner Alexander Kunz ebenfalls aufhören wollen. Dann hätte der TSV Pfuhl definitiv keine konkurrenzfähige Mannschaft mehr. Spätestens am Donnerstag muss sich Kunz entscheiden.